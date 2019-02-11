التضامن: بدء الاختبارات لاختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية.. السبت

اليوم السابع

علنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تقرر بدء اختبارات مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م اعتباراً من يوم السبت الموافق 16/2/2019 حتى الأحد الموافق 24/2/2019 وذلك لاختيار 270 مشرفا من إجمالى 1100 متقدم، حيث من المقرر أن تجرى الاختبارات التحريرية أون لاين على برنامج الحاسب الآلى.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى: إنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم...