النشرة: وفد ماليزي في عين الحلوة ويلتقي منسق العلاقات الخارجية في الجهاد

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا ان منسق العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، شكيب العينا، وفداً ماليزياً من "جمعية حلوان"، يرافقهم "جمعية السراء" و"لجنة معاناة المهجرين"، في مخيم عين الحلوة.
وخلال اللقاء أكد العينا على "أهمية الدعم الدائم لشعبنا، شارحا للوفد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، في ظل الحرمان الذي يعشيونه في لبنان.
من جهته، أكد الوفد دعمه للشعب الفلسطيني، والتخفيف من أعباء اللاجئين الفلسطينيين، والمهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.
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