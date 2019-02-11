الاتحاد الأفريقي يدعو إلى قمة حول ليبيا وانتخابات بتشرين الأول المقبل

دعا ​الاتحاد الأفريقي​ إلى قمة حول ​ليبيا​ وإجراء ​انتخابات​ في شهر تشرين الأول المقبل. ولفت الإتحاد إلى أن جمعيته العامة كلّفت رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي بذل جهود "من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في تمور 2019، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".

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