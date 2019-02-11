محافظ القنيطرة: العدوان الإسرائيلي استهدف مواقع بالمحافظة وهناك أضرار مادية

أعلن محافظ محافظة ​القنيطرة​ همام دبيات أن هجوما إسرائيليا استهدف مواقع بالمحافظة الواقعة في جنوب سوريا ما أسفر عن أضرار مادية.

وفي حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، لفت دبيات إلى أن "​العدوان الإسرائيلي​ أطلق 5 قذائف دبابة سقطت على الأحراش في جباتا الخشب بالقنيطرة والأضرار مادية".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أفادت بأن "عدواناً إسرائيلياً استهدف مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف دبابة، كما استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب".