الجيش الليبي يعلن بسط سيطرته على حقل الشرارة ومحيطه بالكامل

أعلنت ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة الليبية في مدينة ​بنغازي​ شرقي البلاد، في بيان، عن سيطرتها على حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن "وحدات ​الجيش الليبي​ تباشر الآن في تأمين الحقل ومحيطه بالكامل".

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