رئيس المفوضية الأفريقية: حريصون على التعاون الكامل مع الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا (أ ش أ)

أكد موسى فكي محمد رئيس المفوضية الأفريقية، أن المفوضية بكامل هيئتها حريصة على التعاون الكامل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل رئاسته للاتحاد الأفريقي من أجل دعم قضايا القارة وتحقيق تقدم ملحوظ في أجندة التنمية الشاملة، بما يحقق طموحات المواطنين الأفارقة.

وقدم موسى فكي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي، التهنئة للرئيس السيسي بتوليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما قدم الشكر له لعرض قضايا القارة بشكل واضح وشامل، وقال إن شعار هذا العام للاتحاد الخاص بقضايا اللاجئين والنازحين إنَّما يمس مسألة إنسانية صميمة، مشيرا إلى أن حل هذه المسألة يتطلب معالجة جذرية للأسباب التي تؤدي إلى حدوثها.

وأشاد رئيس المفوضية الأفريقية بالمناقشات الجادة التي جرت خلال جلسات القمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن بالقارة، إلى جانب ما يتعلق بالأزمات في ليبيا وجنوب السودان ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي ، وأكد ، في هذا الصدد ، أن الدول الأفريقية ستستفيد من التجربة والخبرة المصرية في مكافحة الاٍرهاب.

ولفت الى أهمية الاتفاق بين القادة الأفارقة على إقامة مركز للإعمار بعد إنهاء المنازعات ويكون مقره مصر، ونوه بما تحقق على صعيد برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دول القارة الأفريقية.

وأوضح فكي أن القمة الأفريقية التي ستقام في نيامي عاصمة النيجر في يوليو المقبل ستكون بمثابة قمة تنسيقية.