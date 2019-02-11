مسؤول أممي: جوتيريش يلتقي وزير خارجية فنزويلا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال متحدث أممي، اليوم الإثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيلتقي بمقر إقامته بنيويورك، في وقت لاحق، وزير الخارجية الفنزويلي غورغي فيريازا لمناقشة الأزمة الحالية في بلد الأخير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، وحسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأوضح حق، أن اجتماع الأمين العام مع وزير الخارجية الفنزويلي جاء بناء على طلب الأخير.

وأضاف أن "الأمم المتحدة على اتصال بكافة الأطراف على الأرض من أجل مواجهة الأزمة الحالية".

وأردف حق: "من المهم تجنب أي تدهور للوضع الحالي في فنزويلا، والأمم المتحدة تؤكد أن الحوار السياسي الجاد هو الطريق لإحلال سلام دائم في البلاد".

وتابع: "لم يطلب أحد من الأطراف المعنية بالأزمة الفنزويلية حتى الآن استخدام المساعي الحميدة التي سبق وأن أعلن عنها الأمين العام في إطار مساعي حل الأزمة".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير الماضي، إثر زعم خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.