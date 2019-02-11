خليفة آل نهيان يكرم الفائزين بجائزة مبادرة "101 فكرة وفكرة"

كتبت: ليندا سليم

كرم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الدائرة الخاصة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية- الهيئة العامة للرياضة ممثلة في عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية وخديجة العبدولي من مكتب الأمين العام المساعد للهيئة مساء أمس الاحد ضمن الفائزين بجائزة مبادرة 101 فكرة وفكرة، وذلك بحضور عدد من مدراء الدوائر

الحكومية والمحلية وعدد من السفراء والإعلاميين والمثقفين.

حيث قدمت الهيئة مبادرة خلال احتفالات الهيئة باليوم الوطني، احتفاءً بالذكرى المئوية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها الحقيقية، لما قام به من جهود كبيرة لسنوات طوال حتى يتحول الاتحاد من حلم إلى واقع.

وتم الاحتفاء بعام زايد في

الهيئة بصورة مبتكرة لإبراز مدى حب زايد للرياضة وشملت المبادرة التي نفذتها خديجة العبدولي عدة محطات منها تصميم لوحة جدارية تحمل شعار عام زايد ومعرض صور يسلط الضوء على حبه واهتمامه بالرياضة بأنواعها المختلفة، كما شملت أيضا مجسم زايد عبارة عن أيقونة عرفاناً لمؤسس الدولة. ورصدت المبادرة أبرز الحكم المأثورة لحكيم العرب مختتمة بتوزيع بطاقات مبتكرة للزائرين تحوي رمزاً إلكترونياً يظهر على شاشة الهاتف عبارة "دعونا نُخلد ذكرى أبٍ بنى أمه.. وأحب شعبه.. فبادلوه حُباً ووفاءً".