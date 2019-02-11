كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطينى محمود عباس يصل إلى السعودية في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس محمود عباس إلى العاصمة السعودية اليوم الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين من أديس أبابا حيث حضر قمة الاتحاد الإفريقي.

وكان في استقباله في المطار الأمير فيصل بن بدر بن عبد العزيز ومسؤولون سعوديون آخرون.

ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس عباس مع الملك سلمان بن عبد العزيز في المملكة لمناقشة آخر التطورات السياسية في فلسطين ، وخاصة المخاطر التي تواجه القدس.