كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي العهد السعودي يزور باكستان يوم 16 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السفير السعودي يوم الاثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيتوجه الي باكستان في زيارة تستغرق يومين في 16 فبراير.

كما قال السفير نواف بن سعيد المالكي إن ولي العهد السعودي سيصل إلى باكستان وبرفقته وفد كبير.

وقد وصل فريقه الأمني بالفعل إلى باكستان وقام بزيارة أماكن مختلفة في إسلام أباد.

وتعد هذه هي الزيارة الاولى لولي العهد السعودي الي باكستان. كما وصلت خمس شاحنات تحمل أثاثه ومعدات اللياقة البدنية إلى إسلام أباد.

ومن المرجح أن توقع باكستان على عدد من صفقات الاستثمار ، بما في ذلك بناء مصفاة تكرير بمليارات الدولارات في مدينة جوادر الساحلية ، خلال زيارة ولي العهد الأمير سلمان.

وقد تعهدت المملكة العربية السعودية بالفعل بتقديم صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان.