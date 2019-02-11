كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة صحفي تركي تتهم أنقرة بانتهاك حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت زوجة الصحفي التركي المنفي جان دوندار، الحكومة التركية بانتهاك حقوق الإنسان لأكثر من سنتين، بعد إلغاء جواز سفرها.

وألغي جواز سفر ديليك دوندار في سبتمبر 2016، عندما كانت ترغب في السفر إلى برلين. وفر زوجها بالفعل إلى أوروبا بعد أن أدين بكشف أسرار الدولة، عبر شحنات الأسلحة التركية إلى المسلحين في سوريا.

وقالت ديليك دوندار في مقطع فيديو بثته عبر موقع تويتر، إنه كان "قراراً غير شرعي تماماً وجزافي وسياسي" لمنعها من مغادرة البلاد، وأضافت أنه ينتهك حريتها في السفر.

وقالت، "إنني، بالمعنى الحقيقي للكلمة، محتجزة رهينةً عوضاً عن زوجي".

وشددت منتجة الأفلام الاقتصادية والوثائقية، في مقطع الفيديو أنه ليس هناك أي اتهام رسمي موجه ضدها.

ويواجه رئيس التحرير السابق لصحيفة "جمهوريت" اليومية العلمانية المنتقدة للحكومة، جان دوندار، حالياً العديد من الاتهامات في تركيا، بما في ذلك دعم منظمة إرهابية.