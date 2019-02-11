كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمديد اعتقال الفلسطيني المتهم بقتل إسرائيلية 10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت، إن المحكمة مددت، اليوم الإثنين، اعتقال الفلسطيني عرفات ارفاعية، المتهم بقتل مستوطنة إسرائيلية عشرة أيام.

وعُثر على جثة اوري أنسباخر، في وقت متأخر الخميس، في جنوب شرق القدس، ودفنت في اليوم التالي بمستوطنة تقوع، قرب مدينة بيت لحم.

وأعلن الجهاز يوم الأحد، أن الإسرائيلية، قُتلت لـ"دوافع قومية".

وأفاد مراسل فرانس برس بأن "المتهم مثل أمام محكمة الصلح في القدس برفقة رجال الشرطة والأمن مكبل اليدين والقدمين وسط تزاحم عشرات المصورين والصحفيين".

وأخلت المحكمة القاعة من الصحافيين قبل بداية جلسة مغلقة.

وبعد انتهاء الجلسة مُدد احتجاز ارفاعية، عشرة أيام، حسب ما صرح به المتحدث باسم الأمن الداخلي، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت إسرائيل السبت الماضي، اعتقال الفلسطيني من الخليل، ارفاعية.

وزار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مساء الأحد، عائلة الشابة في مستوطنة تقوع بالضفة الغربية.

ورداً على الحاثة التي أثارت صدمة في إسرائيل، أعلن نتانياهو الأحد نيته اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية، بدايةً من الأسبوع المقبل.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية في الخليل لاتخاذ تدابير ضد منزل المتهم الفلسطيني تمهيداً لهدمه، حسب ما أعلن متحدث عسكري.

وصباح الأحد ألقى مستوطنون إسرائيليون يقيمون في الخليل حجارة على منازل فلسطينية قريبة من دون التسبب في إصابات، حسب شهود فلسطينيين.

والخليل هي المدينة الوحيدة في الضفة الغربية المحتلة، التي يعيش فيها نحو 600 مستوطن إسرائيلي يحميهم آلاف الجنود الإسرائيليين وسط نحو 200 ألف فلسطيني.