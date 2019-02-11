بعد زيارته القدس.. البطل العالمي “حبيب” يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع الملك محمد السادس – صورة

بعد زيارته للعاصمة الفلسطينية، وصوره الشهيرة في المسجد الأقصى، حط البطل العالمي في فنون الحرب المختلطة، الروسي حبيب نورمانيدوف، رحاله بالمغرب، في زيارة هي الأولى له منذ مباراته الشهيرة الأخيرة أمام الإيرلندي ماك كروغر.

ونشر البطل المغربي أبو بكر زعيتر، المعروف بقربه من الملك محمد السادس، صورة له مع البطل العالمي حبيب، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” يبدو أنها في مدينة مراكش.

وسبق لـ”أبو زعيتر” أن تحدث عن علاقته القوية بالبطل الروسي، كما أكد أيضا بأنه سيزور المغرب.

كما سبق لوكيل أعمال المقاتل، حبيب نورماغوميدوف، أن أكد شهر نونبر الماضي بأن حبيب سيكون له لقاء مع الملك محمد السادس، على هامش سلسلة الزيارات التي يعقدها للدول، للقاء شخصيات سياسية وقادة دول.

المصري علي عبد العزيز، وكيل أعمال المقاتل الروسي، قال في تصريحات سابقة نقلها موقع” TMZSPORTS “، بأن نور سيحل بالمغرب للقاء الملك محمد السادس، على أن ينتقل بعدها إلى مصر بعد تلقيه دعوة رسمية أيضاً من الرئاسة.

إليكم صورة حبيب وأبو زعيتر: