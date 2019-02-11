على طريقة الأفلام الهوليودية.. شخص وصديقته في حالة سكر يصدمان 4 سيارات والأمن يطلق الرصاص لاعتقالهما

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، في حدود منتصف ليلة أمس الأحد، من توقيف شخصين، أحدهما يبلغ من العمر 49 سنة وفتاة عمرها 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة مخدر الكوكايين والسياقة في حالة سكر وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن المشتبه فيهما كانا على متن سيارة رباعية الدفع عندما ألحقا أضرارا مادية بأربع سيارات خاصة كانت مستوقفة بالقرب من مرآب لإصلاح السيارات، وهو ما استدعى تدخل دورية للشرطة لتوقيفهما.

الموقوفين رفضا الامتثال وحاولا مواصلة السير بسرعة في ظروف من شأنها تهديد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، مما اضطر مفتش شرطة ممتاز لاستعمال سلاحه الوظيفي مستهدفا الإطارات المطاطية للسيارة برصاصتين.

وأسفر هذا التدخل، يضيف البلاغ، عن شل حركة السيارة وتوقيف المشتبه فيهما بمدينة سلا وهما تحت تأثير حالة السكر، حيث تم العثور بحوزتهما على 12 لفافة من مخدر الكوكايين، وثلاثة هواتف محمولة، بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية، يجري التحقق من مصدره.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.