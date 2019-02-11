إسطنبول: سقوط مروحية ومصرع 4 عسكريين أتراك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 4 عسكريين أتراك مصارعهم، مساء اليوم الإثنين، في حادث سقوط مروحية عسكرية بمنطقة تشكمه كوي بالشق الآسيوي من المدينة، وفق ما أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، وأوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح قايا أن المروحية تابعة لطيران القوات البرية التركية، وسقطت في تمام الساعة 18.51 بالتوقيت المحلي (15.51 غرينتش). وأشار إلى أن أسباب سقوط المروحية لم تحدد بعد.

وبيّن أن طواقم الإطفاء والإسعاف استجابت على الفور للحادث، وتم نقل العسكريين المصابين الأربعة إلى المستشفى، مستدركًا: "لكن للأسف وفق المعلومات التي حصلنا عليها من مديرية صحة إسطنبول، فإن العسكريين الأربعة استشهدوا".

وأوضح أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية أخرى، معربا عن تعازيه للقوات المسلحة التركية.

وفي السياق نفسه، أعلنت نيابة إسطنبول العامة، أنها فتحت تحقيقا وعيّنت اثنين من المدعين لمتابعة الملف.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية فتح تحقيق حول الحادثة، وقالت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، إن المروحية من طراز "UH-1"، تابعة لطيران القوات البرية، وسقطت لسبب لم يتسن تحديده بعد.