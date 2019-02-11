انت الان تتابع تفاصيل خبر تقرير أممي: البغدادي حي وبإمكانه الوصول لـ300 مليون دولار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 09:49 مساءً - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أن تنظيم الدولة لا يزال يشكل تهديداً باعتباره "تنظيماً عالمياً بقيادة مركزية"، رغم تحوله إلى شبكة سرية في كل من العراق وسوريا.

جاء ذلك في التقرير الثامن عن التهديد الذي يشكّله "داعش" للسلام والأمن الدوليين، الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن خلال الجلسة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأوضح الأمين العام أن "أبو بكر البغدادي لا يزال يقود التنظيم الإرهابي، وأن هناك مجموعة متناثرة من أعضاء التنظيم تضطلع بعدد من المهام الأساسية".

وذكر غوتيريش في تقريره أن "أكثر من 3 آلاف من مقاتلي التنظيم المسلحين ما زالوا ناشطين حالياً في العراق، وتفيد التقارير بأن التهديد المتبقي في العراق مصدره العناصر المحلية المتبقية من التنظيم، والمقاتلون الذين يعبرون الحدود قادمين من سوريا".

ولفت التقرير إلى أن التنظيم "لا يزال يشكل تهديداً باعتباره تنظيماً عالمياً بقيادة مركزية. ويسهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدون أو المنتقلون أو المفرج عنهم في زيادة حدة هذا التهديد".

وذهب التقرير إلى أن "داعش ما زال بإمكانه الوصول إلى احتياطيات مالية تتراوح بين 50 مليون دولار، و300 مليون دولار سنوياً، ما يتوقع معه أن يكون قادراً على مواصلة عملياته".

وأشار التقرير إلى أن "داعش" ما زال تحت إمرته "عدد يتراوح بين 14 ألفاً و18 ألف مقاتل في العراق وسوريا، بما في ذلك نحو 3 آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وأضاف: "يُعتقد بأن هناك حوالي ألف آخرين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة، وأحياناً غير محددة، رهن الاعتقال في العراق، إضافة إلى ما يقدر حالياً بنحو ألف من المقاتلين قيد الاحتجاز في شمال شرق سوريا".

جدير بالذكر أن العراق، وعلى أثر حملات عسكرية متواصلة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن في ديسمبر 2017، استعادة جميع أراضيه من قبضة تنظيم "الدولة"، الذي فرض سيطرته منذ صيف 2014 على مساحات شاسعة بلغت ثلث المساحة الكلية للبلاد.

وما يزال تنظيم "الدولة" يحتفظ بخلايا نائمة في عدة مناطق بالبلاد، وبدأ يعود تدريجياً إلى أسلوبه القديم المتمثل بشن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات والذي كان يتبعه قبل عام 2014.