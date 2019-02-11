السيسي: من حق أفريقيا الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، بأهمية رفع الظلم عن أفريقيا وأحقيتها في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي.



وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية للقمة الأفريقية الـ32 في أديس أبابا، أن أفريقيا تستضيف ربع اللاجئين في العالم.

وقال إن القارة الأفريقية لا تزال تواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى تلقي القمة في دورتها الـ32 تقريرين حول حالة السلم والأمن وإسكات صوت السلاح.



وأوضح، خلال المؤتمر الذي عقده مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقية، أن القمة استعرضت الأوضاع في جنوب السودان وتشاد والكونغو والصومال والبحيرات والساحل وحوض تشاد، مؤكداً أن أفريقيا تشهد مشكلات عدة منها الصراعات والإرهاب وتغير المناخ ولا تجد دعماً دولياً يتناسب مع هذه التحديات.

وأشار السيسي إلى ترحيب القادة الأفارقة بالتقدم في تعزيز السلم والأمن، مستشهداً بمنطقة القرن الأفريقي التي شهدت تقدماً في عملية السلام والاستقرار كالمصالحة الإثيوبية- الإريترية.

وأضاف أنه "سيتم دعوة المجتمع الدولي لتعزيز شراكته مع أفريقيا، استناداً إلى مبادئ المصلحة المشتركة، والاحترام المبتادل والملكية الأفريقية للمشكلات والحلول".

وتابع السيسي: "أوجه شكري لكم ولكل من أسهم في نجاح القمة الـ32، ولكن النجاح الأهم يتمثل في التطبيق الفعال لمقررات هذه القمة، والاستمرار في الجهد والعطاء، من أجل تأمين غد أفضل لشعوب قارتنا الأفريقية العظيمة".

وكان السيسي ترأس الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي؛ حيث استهلت بمنح جوائز التميز لعدد من الشخصيات المرموقة التي حققت نجاحات بارزة في مجالات أعمالها.