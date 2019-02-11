قصف إسرائيلي على القنيطرة السورية.. وخسائر مادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام سورية أن محافظة القنيطرة تعرضت لقصف إسرائيلي، مما أدى إلى أضرار مادية.

وأوضحت أن القصف المدمر استهدف مستشفى القنيطرة بعدة قذائف دبابة، كما استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب.

وأشارت إلى أن هناك أنباء عن استهداف القصف منطقة تل الدرعية في القنيطرة بعدد من القذائف وأن هناك أضراراً مادية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، مؤخراً، أنه نفذ أكثر من 200 غارة جوية على أهداف إيرانية في سوريا.