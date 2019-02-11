انت الان تتابع سعودي يلاحق ليتوانيا امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ناشطون يحتجون على معتقل غوانتانامو باي امام البيت الابيض في يناير 2018

يلاحق سعودي معتقل في غوانتانامو ليتوانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان مؤكدا أنه تعرض لتجاوزات في سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية في هذا البلد كما أعلنت الإثنين نائبة وزير ليتواني.

وكان مصطفى الهوساوي (50 عاما) أسر في باكستان في 2003 ويشتبه الأميركيون في أنه شارك في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.

وصرحت نائبة وزير العدل إيرما غوزياونيتي لفرانس برس "الأسبوع الماضي تلقت الحكومة شكوى الهوساوي لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان".

وتابعت أن لليتوانيا مهلة حتى 22 آذار/مارس لتوضيح موقفها.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أقرت العام الماضي بأن وكالة الاستخبارات المركزية أنشأت سجنا سرا في ليتوانيا العامين 2005-2006. و"تقنيات الاستجواب العنيفة" التي مورست فيه وكانت تعتبر تجاوزات خارج أي إطار قضائي.

وحكمت محكمة ستراسبورغ على ليتوانيا في تشرين الأول/أكتوبر بدفع تعويضات بقيمة 100 ألف يورو لأبو زبيدة المعتقل الآخر في غوانتانامو الذي أودع في هذا السجن السري في ليتوانيا وتعتبره واشنطن أحد أبرز قادة القاعدة.

وأعلن المسؤولون الليتوانيون الذين ينفون وجود سجون سرية للسي آي ايه في بلادهم، للمحكمة الأوروبية أن المبنى المزعوم في ضاحية العاصمة فيلنيوس هو "مركز إستخبارات".

وكان فتح تحقيق أولي في هذه القضية في 2015 دون التوصل لأي استنتاجات بعد أن أكدت ليتوانيا أن واشنطن رفضت الرد على أسئلة المدعين الليتوانيين أو تقديم المعلومات المطلوبة في إطار تحقيقاتهم.

بحسب تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي أسر وسجن 119 شخصا في إطار البرنامج السري للسي آي ايه في بلدان لم تكشف لكنها على الأرجح تشمل تايلاند وأفغانستان ورومانيا وبولندا وليتوانيا.