الان تتابع التلفزيون السوري: عدوان اسرائيلي على محافظة القنيطرة والأضرار مادية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفادت وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري (سانا) والتلفزيون الرسمي، مساء اليوم، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مستشفى القنيطرة ومنطقة تل الدرعية بقذائف مدفعية عدة، كما استهدف مرصدا في جباتا الخشب بالجولان.

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