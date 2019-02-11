شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تضرب أهدافا في محافظة القنيطرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (عمّان) قالت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد في دمشق، اليوم (الاثنين)، إن المدفعية الإسرائيلية أصابت مستشفى مدمرا وموقع مراقبة في محافظة القنيطرة بجنوب سورية قرب الحدود مع الكيان الإسرائيلي. قالت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد في دمشق، اليوم (الاثنين)، إن المدفعية الإسرائيلية أصابت مستشفى مدمرا وموقع مراقبة في محافظة القنيطرة بجنوب سورية قرب الحدود مع الكيان الإسرائيلي. وأضافت أن الأضرار مادية.



كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تضرب أهدافا في محافظة القنيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.