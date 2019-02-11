شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر: حركة تمرّد تسلّم سلاحها للسلطات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيامى) سلّمت جماعة متمرّدة سابقة من أقلية التبو في شمال النيجر سلاحها للسلطات، اليوم (الإثنين)، بعد أن تخلّت الأسبوع الماضي عن الكفاح المسلّح، بحسب ما أعلنه مسؤولون لوكالة فرانس برس.

سلّمت جماعة متمرّدة سابقة من أقلية التبو في شمال النيجر سلاحها للسلطات، اليوم (الإثنين)، بعد أن تخلّت الأسبوع الماضي عن الكفاح المسلّح، بحسب ما أعلنه مسؤولون لوكالة فرانس برس.

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