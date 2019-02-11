شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار أمريكي: الثورة الخمينية تعني «أربعة عقود من الفشل» في إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم (الاثنين)، أن العقود الأربعة من حكم نظام الملالي في إيران كانت «أربعين عاماً من الفشل».

وكتب بولتون في تغريدة تعليقاً على احتفال إيران بالذكرى الأربعين للثورة الخمينية، «لقد مر 40 عامًا من الفشل».