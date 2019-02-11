شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو ونظيره المجري: سجال حول العلاقات مع روسيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بودابست)قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين)، إن روسيا تسعى إلى زرع الشقاق بين الدول الغربية، فيما هاجم نظيره المجري بيتر زيغارتو الانتقادات لعلاقات بودابست مع موسكو ووصفها بأنها «منتهى النفاق».
وصرح بومبيو في مؤتمر صحافي مع زيغارتو: «يجب أن لا نسمح لبوتين (الرئيس الروسي) بدق إسفين بين الأصدقاء في حلف شمال الأطلسي».
إلا أن زيغارتو قال إن الانتقادات الغربية لدبلوماسية المجر خاطئة، لأن دول أوروبية أخرى مرتبطة باتفاقيات حول الطاقة مع روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو ونظيره المجري: سجال حول العلاقات مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.