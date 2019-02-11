شكرا لقرائتكم النظام السوري: غارات إسرائيلية على أهداف في القنيطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وسائل إعلام النظام السوري، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ضربت أهدافاً في محافظة القنيطرة الجنوبية على الحدود، موضحة أن الغارات أوقعت أضراراً مادية محدودة. وأكدت وسائل إعلام النظام أن المدفعية الإسرائيلية أصابت مستشفى مدمرا وموقع مراقبة في محافظة القنيطرة.

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