تواصل المسيرة الكبرى للاحتفال بانتصار الثورة الاسلامية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - لازالت المسيرات الكبرى للاحتفال بالذكرى الاريعين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية متواصلة في مختلف المحافظات والمدن والقرى الايرانية.

وانطلقت الجماهير صباح اليوم الاثنين، في اكثر من الف مدينة وعشرة الاف بلدة وقرية ايرانية في المسيرات الضخمة التي تشهدها البلاد هذا اليوم.

وعلاوة على ايران تقام مراسم اخرى للاحتفال بذكرى الثورة الاسلامية في اكثر من ٨٦ ممثلية ثقافية ايرانية في خارج البلاد.

الى ذلك، أفاد مراسل قناة العالم في شارع محمد علی جناح بالعاصمة طهران، ان احتفالات انتصار الثورة الاسلامية تقام أيضاً خارج ايران، اضافة الی المسيرات الداخلية، حيث يحتفل 86 ملحقا ثقافيا خارج ايران بهذه المناسبة.

كما شارك في مراسم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران ٢٠٠ ضيف اجنبي من الشخصيات السياسية والدينية والرياضية والجامعية من دول امريكا وفرنسا وبريطانيا وايرلندا وفنزويلا وبلدانا اخرى.

ويقوم بتغطية مراسم ١١ شباط ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اكثر من ٦٥٠٠ مراسل وصحفي ومصور من الداخل والخارج علاوة على (اكثر من ٣٠٠ مراسل اجنبي)

ومن المقرر ان يلقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني كلمة في المناسبة.

شاهد صور رمزية من الاحتفالات الجماهيرية للذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وقد نشرت قوات حرس الثورة الاسلامية العديد من الصواريخ الوطنية التي تعد فخرا للامة، ومظهرا لعزتها. ومن بين الصواريخ المعروضة في المسيرات صواريخ “قيام” و”ذوالفقار” و”قدر F”.

كما حضرت المذيعة في قناة برس تي في “مرضية هاشمي” في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية بالعاصمة الايرانية طهران.

صورة معبرة لحضور ابناء مدينة رشت (شمالي ايران) في الساحة المركزية لمدينتهم ويهم يحملون الشمسيات الواقية من الامطار.