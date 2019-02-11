السيسى: سنعمل على تعزيز التنمية وإعادة الإعمار وتوفير فرص عمل بأفريقيا

اليوم السابع
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن"العام الحالى سيشهد استمرار الجهود المبذولة لإصلاح الاتحاد الأفريقى، فى إطار عملية إصلاح عميقة ودقيقة، وتقودها وتمتلكها الدول الأعضاء، لتفرز اتحادا أكثر قوة، ليمكن الاتحاد من تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية".
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بالاتحاد الأفريقى بالجلسة الختامية، "أن الاتحاد خلال عام 2019 سيعمل على تعزيز أسس التنمية المستدامة ليطور من إمكانيات مجتمعاتنا ويوفر المزيد من فرص العمل لشبابنا، وليمهد الطريق نحو أفريقيا، المزدهرة القوية، ويعتمد الاتحاد...
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