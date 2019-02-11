اليوم السابع تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، فى مقدمتها قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الإفريقي، وعقد جلسات عمل مغلقة ولقاءات مكثفة فى ختام القمة الأفريقية بأديس أبابا. واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا.. أفريقيا تنطلق بقيادة مصرية.. جلسات عمل مغلقة ولقاءات مكثفة فى ختام القمة الأفريقية بأديس أبابا.. الرئيس يكرم عدداً من الشخصيات الشبابية ويقود جلسات مغلقة لمناقشة قرارات إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية مصر ودول حوض النيل "قارة واحدة - نهر واحد".....

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