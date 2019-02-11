ترند الموجز|موجة عنيفة تضرب البلاد..وخالد يوسف وزوجته يفجران مفاجآت..ورحيل محتمل لصلاح..والجبلاية تعاقب القطبين..وموعد لقاء الأهلي وسيمبا

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الأرصاد تعلن حالة طقس الثلاثاء.. وتكشف عن تعرض البلاد لـ"موجة عنيفة"، وخالد يوسف يرد على اعترافات "منى وشيما".. وزوجته تخرج عن صمتها.. ومحامية الفنانتين تفجر مفاجأة، وعقوبات صارمة من الجبلاية ضد الأهلي والزمالك، وعرض خيالي لصلاح.. هل يصبح الفرعون ثاني أغلى صفقة بالتاريخ؟، وموعد مباراة الأهلي وسيمبا في "أبطال إفريقيا".. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وبشرى سارة لـ"لاسارتي".

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

الأرصاد تعلن حالة طقس الثلاثاء.. وتكشف عن تعرض البلاد لـ"موجة عنيفة"

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح اغلبها جنوبيه شرقيه معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على بعض المدن:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 8

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 7

نا العظمى 23 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11

وكانت الأرصاد قد حذرت من موجة طقس سيئ، تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، من الأربعاء وحتى السبت المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة وستتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، كما تنشط الرياح، لتصل حد العاصفة على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد فى هذه الفترة اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى السبت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتنسط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة مما يؤدي لتدهور في الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط كما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، أنه سيصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة عل كافة أنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى، كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق والطقس بارد شمالا مائل للبرودة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وشددت الأرصاد على أن الطقس سيكون باردا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وستنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.

نصائح عاجلة

وفي سياق متصل، ناشدت الأرصاد المواطنين باستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط .

كما أهابت الهيئة بالمسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الطقس السيئ.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس الجمعة فهي كالآتي :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 15 إلى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 13 إلي 14 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 14 إلى 15 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيد من 15 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 18 إلى 20 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 18 إلى 19 درجة مئوية.

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خالد يوسف يرد على اعترافات "منى وشيما".. وزوجته تخرج عن صمتها.. ومحامية الفنانتين تفجر مفاجأة

في أول رد فعل له، علق المخرج خالد يوسف، على اعترافات الفنانتين، منى فاروق وشيما الحاج، بعد القبض عليهما عقب تداول فيديوهات إباحية لهما.

وقال يوسف في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفيس بوك: "‎ياتري هتعمل ايه وسائل الإعلام في أقوال البنات المثبتة في التحقيقات الرسمية للنيابة اللي مافيهاش حرف من الأساطير اللي قعدوا ينشروها ويأكدوها ويعيدوا التأكيد عليها ويزنوا ليكون حد ماوصلوش الخبر بإن أنا اللي كنت بصور البنات تحت التهديد وببتزهم كمان بالفيديوهات دي وأضافوا كمان ان البنات قالوا انهم كانوا سنهم صغير يعني أقل من ١٨ سنة".

وتابع: "عملولي شوية تهم كده أخدلي فيها تأبيدة علي الاقل ولما اطلعت علي التحقيقات حزنت وقولت ياريت كان البنات قالوا كده وكان الاعلام صادق في نقل اللي قالوه لكن اكتشف ان كل اللي نقلوا الكلام في الاعلام ده مجرد مخبرين مش صحفيين ببلاط صاحبة الجلاله وانهم فقط بيكتبوا ماأملوه عليهم والمحزن والمؤسف".

وأضاف المخرج: "وده سبب هذه البوست لاني مأجل كلامي كله شويه وهااقولكوا في الاخر ليه.. المحزن انهم يحطوا علي لسان البنات انهم قالوا ايوه عملنا كده لان ماحدش بيمثل من غير مايعمل كده مع المخرج او المنتج وكل اللي مثلوا قبلنا عملوا كده".

وواصل: "يامن تعتبرون انفسكم صحفيون ألم يكن في امكانكم ان تراجعوا سادتكم في هذه الجملة البسيطة فقط ولا بيعتبروا انفسهم الهة ماينفعش تناقشهم، الا تدركون انكم تبصقون علي الفن المصري وكله وتحولوه لوسط داعر ومنحل ..عايزين تصفوني انا وتقضوا عليا طاعة لأسيادكم ..ماشي ..انا قلت اني هااحتمل ومعي زوجتي وأولادي وعيلتي صابرين علي الاذي لانه قدرنا لكن توصموا الفنانات كلهم والوسط كله.. ‎والله انكم تجهلون ما تقترفوه ولا تدركون قيمة الفن المصري ولا حتي قيمة مصر نفسها.. مادام البنات ماجبوش سيرة الفن والعمل بالتمثيل وقصروا اقوالهم علي انهم كانوا متجوزني عرفي وان المجرم هو اللي نشر الفيديو وبما ان انكوا مالكوش هدف غير تصفيتي انا يبقي كان لازم تركزوا علي افعالي طبقا لملامهم وتتهموني كمان بإني مجنون ومريض ومجرم كمان وانا اللي نشرت ليه بقه تقحموا الاشتغال بالفن في الموضوع.. هل اسيادكم قالولكوا شوهوا ضمن ماتشوهوه سمعة الفن المصري نفسه".

واستكمل: "ما أحقر أن تضرب مهنة الاعلام بعرض الحائط بكل قيمها وثوابتها وتساهم بهذا الشكل المنحط في تحقير الفن المصري وكل من يعمل فيه.. أنا مأجل كلامي في موضوعي وتفاصيله لغاية مااشوف بس هو ناويين يكيفوها أزاي ويوصلوها لفين وايه أخرتها لانهم بيقولوا ان مش دي القضية الوحيدة ولا دول البنات الوحيدين وان عندهم فيديوهات لميتين فنانة ( من ضمن برضه التشويه الموجه للفن)".

‎وأردف البرلماني: "عايز بس أعرف التهم اللي هاتوجه ليا هاتوصلني للمؤبد زي ماقالوا في الاول ولا بس عايزني اعترف بعدة زواجات عرفية كده علي شوية علاقات كده من اللي قلبك مايحبهمش ولو عملت كده يبقي كفاية عليك كده ياعم خالد شوهناك ودمرنا نفسية اهلك وعيلتك والمحيطين بيك وعملنالك فضيحة بجلاجل وسلمناك تسليم اهالي للمجتمع وقيمه وماحدش هايقتنع بكلامك تاني وعارض بقه تعديل الدستور ولا ماتعارضش براحتك ..المشكلة ان اللي غايظهم قوي وبرغم كله اللي عملوه ان الناس لغاية دلوقتي لسه بتصدق كلامي حتي اللي مش مقتنع ببرائتي الاخلاقية".

وختم يوسف بيانه قائلاً: "مقتنع بإني عمري مانافقت سلطة ووقفت قبل كده قصاد انظمة وماهمنيش ولا ممكن يهمني من اي بطش ولا تنكيل لاي نظام مهما كان اجرامه.. ‎عموما ده مش موضوع البوست ده.. كل رجائي لوسائل الاعلام الذي تفهم قيمة رسالتها ولايتلقوا اوامر -علي قلتهم وندرتهم – ان يتحروا الدقة ليس فيما يسيئ لي -لان ده فقدت الامل فيه لان اللي مكسوفين منهم مما يحدث بيعتذرولي في رسايل وبيقولولي الموجه عالية قوي اعذرنا – ارجوهم ان يتحروا الدقة فيما قد يسيئ لأي معني نبيل في حياتنا وعلي رأسها قيمة الفن والفنانين المصريين ولا تشركوهم ابدا في معركتي ولا يلوث احدا منهم او يطاله رذاذا من هذه المعرك".

أول رد من زوجة خالد يوسف

من جانبها علقت الفنانة التشكيلية، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، على الاتهامات الموجهة له، قائلة: "زوجي لم يهرب، ويتواجد في فرنسا معي ومع ابنته منذ أسبوع من أجل عطلة منتصف العام، بالإضافة إلى إنهاء بعض الأعمال الخاصة به".

وأضافت شربتلي في تصريحات لصحيفة "الوطن": "زوجي برئ وسنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون، وسنعود بعد انتهاء عطلتنا ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، فزوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك الأمر".

محامية الفنانتين تفجر مفاجأة

من ناحية أخرى كشفت حنان أحمد، المحامية، في تصريحات لموقع "مصراوي" عن تقديمها عقدي زواج عرفيين لموكلتيها شيما الحاج ومنى فاروق، إلى محكمة جنح مدينة نصر، يعود تاريخهما إلى عام 2014، لإثبات زواجهما من المخرج خالد يوسف، مشيرة إلى أنها دفعت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانتين بمضي المدة لأنه مضى على الفيديوهات المتداولة أكثر من 3 سنوات.

وكان قاضي المعارضة بمحكمة جنح مدينة نصر، قد قرر تجديد حبس منى فاروق، وشيما الحاج، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، عقب قرار نيابة مدينة نصر الكلية، بحبسهما 4 أيام في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

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تفاصيل الواقعة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانتين، مساء الخميس الماضي، بتهمة ممارسة فعل فاضح، عقب تداول فيديوهات إباحية لهما، قيل أنها مع مخرج شهير.

ويأتي ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو جنسية للفنانتين أثناء ممارستهما الرذيلة مع شخص لم يظهر وجهه.

وحددت الجهات الأمنية موقع الفنانتين، وتمكنت من ضبطهما بعد أن أثبتت التحريات ظهورهما بالفعل في الفيديوهات المتداولة.

اعترافات أولية

واعترفت الفنانتان أمام جهات التحقيق بقيام مخرج معروف بالارتباط بهما بعلاقة غير مشروعة وقيامه بتصويرهن في أوضاع مخلة معه، لابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الشذوذ، بحسب "اليوم السابع".

ونشرت "الأهرام" تفاصيل جديدة من التحقيقات مع المتهمتين، حيث أرشدتا عن الشقة التي تم تصوير الفيلم الإباحي بها، وتبين أنها مملوكة للمخرج خالد يوسف والكائنة بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.

وقالت إحدى الفنانتين: "إنتو ماسكينا إحنا بس ليه؟"، مؤكدة أن خالد يوسف لا يمنح أي دور لفنانة إلا إذا أقام علاقة معها وأنه مصاب بمرض تصوير نفسه – على حد تعبيرهاـ

خالد يوسف يكشف حقيقة هروبه

وكان خالد يوسف، قد نفى هروبه إلى باريس، عقب القبض على بطلتي الفيلم الفاضح.

وقال يوسف في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي أنني قد سافرت أمس هربا .. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي .. هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد".

كما نشر المخرج صور من جواز سفره، والذي يبين تاريخ سفره للخارج في الأول من فبراير الجاري.

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عقوبات صارمة من الجبلاية ضد الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن عقوبات ضد أندية الأهلي والزمالك والداخلية، بعد نهاية الإسبوع الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الموقع الرسمي للجبلاية نتائج اجتماع اللجنة، وجاءت قراراتها كالتالي:

- إقامة مباراة الانتاج الحربي والأهلي يوم 12 فبراير الجاري في الأسبوع الـ 22 لدوري القسم الأول باستاد بتروسبورت، وذلك لغلق ستاد السلام استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، وإقامة مباراة الاسماعيلي ونجوم المستقبل في نفس اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكري.

- إيقاف محمد السيد لاعب الداخلية 4 مباريات وتغريمه خمسة آلاف جنيه للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم في مباراة فريقه أمام بيراميدز، وتغريم نادي الداخلية 20 ألف جنيه لتسرب أعداد زائدة وقيام أحد المنتمين للنادي ويدعى هاني بسب الحكم.

- إيقاف حسام غالي مدير الكرة بالجونة مباراة للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي.

- تغريم المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام نجوم المستقبل، وتغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد المنافس والحكام، بالإضافة إلى غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه للاعتراض الجماعي للجهاز الفني على الحكام.

- تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد الحكم، وخمسة آلاف جنيه لعدم الالتزام بدكة البدلاء، في مباراة فريقه أمام حرس الحدود.

- إيقاف طبيب نادي النصر لموليد 1997 لحين التحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه في مباراة فريقه أمام إف سي مصر.

- احالة تقرير حكم مباراة مركز شباب الأميرية ووادي دجلة في كأس مصر لمواليد 1997 للشئون القانونية بالاتحاد لاستدعاء إداري الأميرية والحكام، وتغريم مركز شباب الأميرية خمسة آلاف جنيه لما بدر من رئيس المركز تجاه الحكم.

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عرض خيالي لصلاح.. هل يصبح الفرعون ثاني أغلى صفقة بالتاريخ؟

كشفت وسائل إعلام عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة جارديان البريطاينة، أن إدارة السيدة العجوز في طريقها لتقديم عرض خيالي لصلاح، ليصبح بديلا محتملا للاعب الأرجنيتيني باولو ديبالا، الذي أوشك على الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن قيمة الصفقة ستصل لحوالي 175 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل الـ 200 مليون يورو، لتصبح ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل نحو 222 مليون يورو.

وفي سياق متصل، كشف موقع "كوت أوف سايد"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي يوفنتوس، من أجل العمل على جلب الدولي المصري إلى صفوف الفريق.

وتابع: "صفقة صلاح لن تكون عادية، قد تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو في حال وافق اللاعب على حمل قميص السيدة العجوز".

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، لانتقاله لأحدهما بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ويتصدر "مو" حاليا ترتيب قائمة هدافي البريميرليج، بالتساوي مع أجويرو بـ17 هدفا، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ31 هدفا.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، منذ أيام، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

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موعد مباراة الأهلي وسيمبا في "أبطال إفريقيا".. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وبشرى سارة لـ"لاسارتي"

يستضيف سيمبا التنزاني، الأهلي، في الثالثة عصر الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الأنجولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.

ويحتل الأهلي المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه فيتا كلوب الكونغولي بـ4 نقاط، وسيمبا ثالثا بـ3 نقاط، وفي المركز الرابع شبيبة الساورة بنقطتين.

مفاجآت في قائمة لاسارتي

وتلقى مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أنباء سارة، بعدما تعافى الحارس محمد الشناوي من كدمة تعرض لها في مران الفريق بتنزانيا.

وفي سياق متصل أعلن لاسارتي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيمبا، وضمت 20 لاعبا هم : شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – جونيور أجايي – محمد هاني – علي لطفي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.

فيما تم استبعاد كل من ياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد نجيب ومحمد محمود للإصابة.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ لاسارتي بتشكيل مكون من:

الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني، معلول وأيمن أشرف وسعد سمير

الوسط: السولية وحمدي فتحي وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي

الهجوم: أجايي

القناة الناقلة

ستذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 2 المشفرة، بتعليق: علي محمد علي.

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