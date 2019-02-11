"سانا": العدوان الإسرائيلي استهدف تل الدرعية في القنيطرة بقذائف عدة

كشفت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ ​العدوان الإسرائيلي​ استهدف مشفى ​القنيطرة​ المدمّر بقذائف دبابة عدّة، كما استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب". ولفتت إلى "أنباء عن استهداف العدوان الإسرائيلي منطقة تل الدرعية في القنيطرة بعدد من القذائف والأضرار مادية".

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