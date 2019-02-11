باسم الشاب: لبنان يتميز عن غيره بأنه بلد ليبرالي ديمقراطي

أكد النائب السابق باسم الشاب أن "البلد يتميز عن غيره بأن فيه ليبرالية ديمقراطية يجب المحافظة عليهما"، مشيراً إلى أن "النائب الراحل ​روبير غانم​ كان رمزاً من رموز الليبرالية".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "سقف الحديث في مناقشة ​البيان الوزاري​ هو إقتصادي معيشي واعتقد أنه سيكون حضارياً وأنا مع التباين في الرأي".

ولفت إلى أن "إنتاج ​الكهرباء​ أصبح أرخص مما كانت عليه قبل 20 عاماً ويمكننا الحصول على نتيجة سريعة مثلما حصل في مصر عبر شركة "سيمنز" ومن الممكن أن نرى فائضاً في الكهرباء في ​سوريا​".

وأوضح أن "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ تحدث عن ربط الكهرباء بين ​إيران​ و​العراق​ وسوريا و​لبنان​ وهو ما يحتاج إلى استقرار سياسي".