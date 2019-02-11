LBC: انخفاض انتاج البواخر للكهرباء جراء عدم فتح الاعتمادات للفيول

أفادت قناة "LBC" بأنه "انفخض معدل انتاج ​بواخر الكهرباء​ من 1900 ميغاوات الى 1400 ميغاوات جراء عدم فتح الإعتمادات للفيول أويل"، مشيرةً الى أن "الباخرتان ستتوقفان عن انتاج الكهرباء خلال يومين اذا لم تحل مشكلة الإعتمادات".

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