فرق الصليب الاحمر أخلت 5 شبان علقوا في سياراتهم جراء الثلوج في الهرمل

قامت فرق البحث والإنقاذ في الصليب الاحمر اللبناني في الهرمل بالعمل على إخلاء 5 شبان علقوا في سيارتهم جراء الثلوج في منطقة مرجحين في جرود الهرمل، بعد مهمة استمرت لحوالي ال 5 ساعات من البحث وصعوبات في الوصول اليهم بسبب تراكم الجليد والثلوج.
وتم نقل الشبان الى البلدة بعد النجاح في الوصول اليهم في سهل مرجحين.
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