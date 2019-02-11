فرق الصليب الاحمر أخلت 5 شبان علقوا في سياراتهم جراء الثلوج في الهرمل

قامت فرق البحث والإنقاذ في ​الصليب الاحمر اللبناني​ في الهرمل بالعمل على إخلاء 5 شبان علقوا في سيارتهم جراء ​الثلوج​ في منطقة مرجحين في ​جرود الهرمل​، بعد مهمة استمرت لحوالي ال 5 ساعات من البحث وصعوبات في الوصول اليهم بسبب تراكم الجليد والثلوج.

وتم نقل الشبان الى البلدة بعد النجاح في الوصول اليهم في سهل مرجحين.