دشتي زارت الخارجية والتقت باسيل: لمست دعم الحكومة اللبنانية للإسكوا

التقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (​الإسكوا​) ​رولا دشتي​ وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في مقر الوزارة وذلك بعيد تعيينها على راس اللجنة.

وبحث الجانبان التحديات التي تواجهها المنطقة والتي يواجهها ​لبنان​ على وجه الخصوص وما يمكن أن تقدمه ​الاسكوا​ من دعم للبنان في مجالات حيوية كمواضيع ​الكهرباء​ و​المياه​ والطاقة. هذا بالإضافة الى قضايا محورية متعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.

ورحب باسيل بـ"تعيين دشتي على رأس الأمانة التنفيذية للإسكوا لما لها من خبرات عريقة في مجال التنمية المستدامة ومعرفة عميقة بالتحديات التي يواجهها لبنان والمنطقة"، معرباً عن "دعم ​الحكومة اللبنانية​ للجنة لما في ذلك خير للمنطقة العربية وشعوبها".