التقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مقر الوزارة وذلك بعيد تعيينها على راس اللجنة.
وبحث الجانبان التحديات التي تواجهها المنطقة والتي يواجهها لبنان على وجه الخصوص وما يمكن أن تقدمه الاسكوا من دعم للبنان في مجالات حيوية كمواضيع الكهرباء والمياه والطاقة. هذا بالإضافة الى قضايا محورية متعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.
ورحب باسيل بـ"تعيين دشتي على رأس الأمانة التنفيذية للإسكوا لما لها من خبرات عريقة في مجال التنمية المستدامة ومعرفة عميقة بالتحديات التي يواجهها لبنان والمنطقة"، معرباً عن "دعم الحكومة اللبنانية للجنة لما في ذلك خير للمنطقة العربية وشعوبها".
كانت هذه تفاصيل خبر دشتي زارت الخارجية والتقت باسيل: لمست دعم الحكومة اللبنانية للإسكوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.