كشفت مصادر رئيس الوزراء سعد الحريري، لقناة الـ"MTV"، أنّ "الحريري رأى في هذا لقائه وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أنّ الإيرانيين كانون أكثر إيجابية من أيّ مرّة أخرى في ملف اللبناني المسجون في إيران نزار زكا".
وأكّدت المصادر أنّ "لبنان هو لبنان، ولا يمكن أن نضعه في خانة أنّه إيراني"، مبيّنةً أنّ "الزيارات الأجنبية الرسمية إلى لبنان تزامنت مع بعضها، لأنّه تمّ تشكيل الحكومة، والجميع يعرف أنّ حكومة الحريري ستنال الثقة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري للـMTV: رئيس الحكومة رأى أن الإيرانيين أكثر إيجابية من أي وقت مضى بملف زكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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