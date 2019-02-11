OTV: القاضي منصور اوقف 5 ضباط و10 عسكريين متورطين بقضايا فساد ورشوة

أوقف القاضي قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​، 5 ضباط و10 عسكريين متورطين بقضايا فساد ورشوة، وذلك بعد حصول ​القضاء​ على الإذن بملاحقتهم، بحسب ما علمت قناة الـOTV.

وتشمل التهم التعامل مع شبكات تزوير عملات وترويجها والإتجار بالبشر ورشاوى، وكذلك تهريب مطلوبين وتسهيل عمل شبكات دعارة وميسر وتسهيل مرور ​مروجي مخدرات​ على الحواجز الأمنية وتغطية مطلوبين لقاء بدل مالي.