OTV: القاضي منصور اوقف 5 ضباط و10 عسكريين متورطين بقضايا فساد ورشوة

أوقف القاضي قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، 5 ضباط و10 عسكريين متورطين بقضايا فساد ورشوة، وذلك بعد حصول القضاء على الإذن بملاحقتهم، بحسب ما علمت قناة الـOTV.
وتشمل التهم التعامل مع شبكات تزوير عملات وترويجها والإتجار بالبشر ورشاوى، وكذلك تهريب مطلوبين وتسهيل عمل شبكات دعارة وميسر وتسهيل مرور مروجي مخدرات على الحواجز الأمنية وتغطية مطلوبين لقاء بدل مالي.
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