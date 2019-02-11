الحريري اطلع من كرينبول على تطورات الوضع المالي للأونروا والتقى الصفدي وبطيش

لفت المفوص العام لوكالة "​الأونروا​" ​بيار كرينبول​، بعد لقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في السراي الحكومي، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ​حسن منيمنة​، إلى أنّه "شرف كبير لي أن ألتقي الحريري، أوّلًا لكي أهنئه على ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، وثانيًا لأنّ في ​البيان الوزاري​، هناك فقرة خاصة متعلّقة بوكالة "الأونروا"، والتزام الحكومة دعم جهودنا في مجال جمع التبرعات من جهة ودعم الأنشطة من جهة ثانية".

وبيّن "أنّني وضعت الحريري في صورة آخر تطوّرات الوضع المالي للوكالة، والجهود الّتي بذلناها في العام الماضي من أجل تخطّي العجز الحرج الناتج عن وقف تمويل "الأونروا" من قبل ​الولايات المتحدة الأميركية​، وما ستكون عليه استراتيجيّتنا لهذا العام".

وركّز كرينبول، على أنّ "الحريري كان الحريري إيجابيًّا للغاية، وأنا أشكره لكلّ الدعم الّذي يوفّره لنا. وقد أكّدت له من جهتي أنّنا سنبقى على التزامنا الكامل تجاه ​اللاجئين الفلسطينيين​".

كما التقى الحريري، وزيرة الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة ​فيوليت الصفدي​، الّتي أوضحت على الأثر "أنّها وضعت الحريري في أجواء الاستراتيجية التّي تعدّها للوزارة، والّتي تعتزم إطلاقها برعايته من السراي الكبير، بعد أسابيع قليلة".

كما التقى وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​، وعرض معه لشؤون اقتصادية وأوضاع وزارته".