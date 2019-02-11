مسؤولان أمريكيان: ترامب معجب بصفقة القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مسؤولان أمريكيان لقناة "فوكس نيوز" أمس الأحد، إتمام العمل على إعداد خطة السلام الأمريكية الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تعرف بـ"صفقة القرن".

ونقلت القناة عن مسؤولين اثنين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية قولهما، بحسب ما أوردت "روسيا اليوم"، إن المسودة النهائية لـ"صفقة القرن" جاهزة وتم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على تفاصيلها.

وأوضح المسؤولان أن "صفقة القرن" تتألف من 175 إلى 200 صفحة، ولم يطلع على نصها الكامل إلا خمسة أشخاص في البيت الأبيض.

وقال أحد المسؤولين: "الخطة جاهزة والرئيس معجب بمعاييرها".

وأفادت "فوكس نيوز" بأن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وكبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، ومبعوث الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، سبق أن أطلعوا ترامب مرارا على تفاصيل الصفقة.

في الوقت نفسه، ذكر المسؤولان أنه من غير المرجح أن يُعلن رسميا عن "صفقة القرن" قبل الانتخابات في إسرائيل المقرر تنظيمها في التاسع من أبريل المقبل، قائلين: "لا نتخذ أي خطوات تهدد أمن إسرائيل".

وأشار المسؤولان إلى أن اللقاءات التي سيعقدها كوشنر في وارسو، حيث سيشارك في المؤتمر الدولي الخاص بقضايا الشرق الأوسط والذي سينطلق غدا، تتيح لإدارة ترامب فرصة مهمة لـ"تذكير الشركاء الإقليميين بأن إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد يعزز الجهود الأمريكية لمواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط".

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري سيقوم كوشنر وغرينبلات بجولة إقليمية تشمل خمس دول خليجية لبحث تفاصيل "صفقة القرن" مع قادة تلك الدول، بحثا عن دعم إقليمي لها.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت عن رفضها القاطع لـ"صفقة القرن" وأي وساطة أمريكية في تسوية النزاع، احتجاجا على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.