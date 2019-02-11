محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وصول أجهزة "التابلت" التعليمي غدًا الثلاثاء، تمهيدًا لتوزيعه على الإدارات التعليمية، قبل تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي.
وعقدت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اجتماعًا في مركز التطوير التكنولوجي، حضره مديرو الإدارات التعليمية، لبحث الاستعدادات قبل توزيع "التابلت" على الإدارات التعليمية.
وتابعت وكيل وزارة التعليم، أعمال غرفة العمليات المنوط بها متابعة تسليم أجهزة التابلت التعليمي للطلاب والمعلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم كفر الشيخ": وصول أجهزة "التابلت" إلى المحافظة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.