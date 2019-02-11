الحريري: لبنان يحترم تعهداته والتزاماته تجاه المجتمع الدولي

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

وكالات:

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الحكومة الجديدة للبنان تنطلق في برنامجها الذي يستهدف النهوض بالبلاد، من واقع مصلحة الشعب اللبناني ومصالح الدولة العليا، مشددًا على احترام لبنان لتعهداته والتزامته تجاه المجتمع العربي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال الحريري، مساء اليوم في السراي الحكومي (رئاسة الوزراء) وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف،

الذي يقوم بزيارة إلى لبنان، حيث تم استعراض الأوضاع في المنطقة وأزمة النزوح السوري، وأبدى "ظريف" استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات التي تحددها الحكومة اللبنانية.

واستفسر الحريري من وزير الخارجية الإيراني عن جواب الحكومة الإيرانية بشأن مطالبته بإطلاق سراح المواطن اللبناني نزار

زكا المسجون في إيران، مشددا على وجوب إنهاء هذا الملف، بما يشكل بادرة إيجابية تجاه عائلة زكا والشعب اللبناني عموما، فقال الوزير الإيراني إنه "يعده بمتابعة الأمر".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد ألقى القبض على الخبير في تكنولوجيا المعلومات نزار زكا عقب حضوره مؤتمرا علميا في طهران في شهر سبتمبر من العام 2015 ، واتهمته السلطات الإيرانية بالتخابر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وقُضي بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.