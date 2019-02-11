مصرع 4 جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية في اسطنبول

مروحية عسكرية تركية وكالات: لقي 4 عسكريين أتراك مصرعهم مساء الاثنين جراء سقوط مروحية عسكرية تابعة للقوات التركية أثناء قيامها بهبوط اضطراري في اسطنبول. قيامها بهبوط اضطراري في اسطنبول. وسقطت المروحية العسكرية أثناء قيامها بهبوط اضطراري في منطقة تشكمه كوي. وقالت مصادر أمنية، بأن المروحية سقطت لسبب لم يتسن تحديده بعد. ولم تتوفر تفاصيل أخرى حول الحادث بعد.

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