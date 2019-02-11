وكالة روسية: حماية الأمن والسلم أولويات السيسي في إفريقيا

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اهتمت وكالة ريجنوم الروسية بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للاتحاد الإفريقي.
وأوضحت أن الأولوية الرئيسية للمنظمة تحت القيادة الجديدة ستكون "حمايةالأمن والسلام"
بالإضافة إلى ذلك ، انتخبت القمة قائدًا مستقبليًا لعام 2020 ، وسيكون
وتناقش القمة مشاكل اللاجئين ، واستراتيجية تنمية أفريقيا حتى عام 2063 ، بالإضافة إلى مشاريع حول التكامل والتنمية الإقليميين.
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