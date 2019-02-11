وكالة روسية: حماية الأمن والسلم أولويات السيسي في إفريقيا

كتبت- هبة مصطفى

اهتمت وكالة ريجنوم الروسية بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للاتحاد الإفريقي.

وأوضحت أن الأولوية الرئيسية للمنظمة تحت القيادة الجديدة ستكون "حماية

الأمن والسلام"

بالإضافة إلى ذلك ، انتخبت القمة قائدًا مستقبليًا لعام 2020 ، وسيكون

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوس. وهنأه السيسي من المنصة.

وتناقش القمة مشاكل اللاجئين ، واستراتيجية تنمية أفريقيا حتى عام 2063 ، بالإضافة إلى مشاريع حول التكامل والتنمية الإقليميين.