كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخواجا: إسرائيل بدأت في بناء أول المستوطنات بقرية "مسحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صلاح الخواجا، منسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، إن هناك مشروعات خطيرة تم تمريرها خلال عام 2018، منها قانون القومية وقانون التسوية وقانون الحكومة بضم مناطق للضفة الغربية كأراضي فارغة بدون سكان، جاء هذا تعقيبًا على توقيع عشرات الأعضاء في حزب الليكود واليمين المتطرف بالكنيست الإسرائيلي على موافقة مبدئية على خطة لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس إلى مليوني مستوطن، وقدمت الخطة حركة "نحلاه" الاستيطانية وقادة المستوطنين.

وأضاف الخواجا، خلال مداخلته مع الإعلامي محمد المغربي، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن هناك عدة قضايا رئيسية تستند اليها الحكومة في برنامجها الانتخابي القادم وهم شطب فكرة الدولتين، والحديث عن فلسطين التاريخية أرض واحدة وشعب واحد وبالتالي اعتبار أبناء الشعب الفلسطيني كزائرين للدولة وعدم الاعتراف بشرعية وجودهم، وزيادة عدد المستوطنين ليصلوا إلى 2 مليون مستوطنة.

وأشار منسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن ليبرمان اعلن رسميًا قبل استقالته عن بناء 5 مستوطنات بالضفة الغربية، لافتًا إلى أن إسرائيل بدأت في بناء أول المستوطنات على أراضي قرية مسحة.