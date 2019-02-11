رسميا.. ملك اسبانيا يزور المغرب منتصف الأسبوع الجاري

أعلنت لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بدعوة من الملك محمد السادس، سيقوم الملكين، “ضون” فيليبي السادس والملكة “ضونيا” ليتيثيا، عاهلا المملكة الإسبانية، بزيارة رسمية للمملكة المغربية يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وبهذه المناسبة، سيجري الملك محمد السادس، مباحثات رسمية مع ضيفه، وسيترأسان توقيع اتفاقيات بين البلدين.

كما سيقيم الملك مأدبة عشاء رسمية على شرف عاهلي المملكة الإسبانية والوفد المرافق لهما بالقصر الملكي بالرباط.