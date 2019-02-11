كارتيرون يتحدث عن ثان مباراة للرجاء بكأس”الكاف” ويؤكد: المهمة ليست بالسهلة-فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

اعترف باتريس كارتيرون، المدرب الجديد لنادي الرجاء الرياضي، بصعوبة مهمة فريقه في مباراة أوتوهو الكونغولي، والتي تندرج لحساب ثان جولة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي يستضيفها مركب الأمير مولاي عبد الله بعد 48 ساعة.

كارتيرون قال، مساء اليوم الإثنين، في الندوة الصحفية قبل ملاقاة الخصم الكونغولي:” علينا احترام الخصم، لديهم فريق متوازن ويضم أسماء ذات خبرة، أعتقد بأنهم سيحاولون خلق مشاكل لنا، بغلق جميع المنافذ الدفاعية صوب مرماهم، لن يكون الطريق معبداً أمامنا، لكن طموحنا يبقى الاستفادة من نقاط المباراة الثلاثة، بعد تعادل سابق أمام حسنية أكادير في افتتاح دور مجموعات كأس الكنفدرالية”.

وأوضح الربان الجديد لسفينة الرجاء الرياضي، توفره على معلومات كافية عن الخصم الكونغولي الذي يعد خطيراً في ملعبه، بناءً على اللقاءات السابقة التي تابعها كان أخرها أمام نهضة بركان، مشدداً بأن المجموعة تطمح للاستفادة من عامل الأرض والجمهور وتصدر المجموعة الأولى التي أنتهت مباراتها السابقة على إيقاع التعادل.

وشدد المدرب الفرنسي، أن فريقه سينظم صفوفه أمام أوتوهو،مستفيداً من الانتكاسة الأخيرة بالبطولة العربية للتركيز على الواجهة القارية بكأس “الكاف”، ولما لا تحضير فريق تنافسي للنسخ المقبلة لعصبة الأبطال الإفريقية.

أما عن خروج النسور الخضر من البطولة العربية (كأس زايد)، أوضح كارتيرون بأن مجموعته قدمت مستوى وأداء محترم أمم النجم الساحلي التونسي، وتمكنت من الفوز إياباً بملعب سوسة الأولمبي رغم الإقصاء، رغم تسجيل بعد الأخطاء البسيطة التي سيتم تداركها مستقبلا.

Advertisements