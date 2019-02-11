الملك يعين مسؤولين جدد..دنيا الطعارجي وعبيد عمران

عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، دنيا بنعباس الطعارجي، الرئيسة الجديدة لهيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واستقبل الملك، أيضا، عبيد عمران، وتم تعيينه مديرا عاما لصندوق “إثمار الموارد”. وتم هذا التنصيب بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون. يذكر أنه خلال المجلس الوزاري ليوم الخميس الماضي، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، عين الملك دنيا الطعارجي، رئيسة لهيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما عين الملك خلال المجلس الوزاري، عبيد عمران، مديرا عاما لصندوق إثمار الموارد، الذي كان يحمل اسم الصندوق المغربي للتنمية السياحية.

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