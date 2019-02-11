أمزازي «يحجر» على البرلمان

فاجأ وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، متابعي اجتماعات اللجنة البرلمانية المختصة حول مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح التعليم، بإصداره بلاغا صحافيا يتحدث عن أشغال اللجنة البرلمانية وأعضائها.

وخرج الوزير لينفي وجود أي توافق بين الفرق البرلمانية حول مشروع التعديلات التي ستتقدم بها، متجاهلا أن الأمر يتعلق بالمؤسسة البرلمانية والسلطة التشريعية التي يعود إليها وحدها اختصاص التشريع.

ونشر أمزازي البيان عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، نافيا حسم بعض مقتضيات مشروع القانون الإطار تبعا للتعديلات المقدمة من لدن الفرق البرلمانية. وبينما تؤكد المصادر البرلمانية حصول التوافق بالفعل بين الفرق البرلمانية، أصر أمزازي على التدخل ونفي ذلك.