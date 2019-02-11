"جوجل" يحتفي بذكرى ولادة الممثلة الراحلة ماري منيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتفى مُحرّك البحث العالميّ الشهير "جوجل"، بالذكرى الـ114 على مولد الممثلة الراحلة ماري منيب، إحدى رائدات الكوميديا في السينما والمسرح المصري والعربي.

وكانت منيب قد بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة كراقصة، ثم دخلت عالم التمثيل في ثلاثينيات القرن الماضي من بوابة المسرح، لتنضم في عام 1937 إلى فرقة الريحاني، التي أسسها الممثل الكبير نجيب الريحاني.

ووُلدت منيب في الـ11 من شباط/ فبراير من العام 1905، في العاصمة اللبنانية بيروت، وانتقلت مع أسرتها إلى مصر لتسكن في حي شبرا بمدينة القاهرة.

وأخذت منيب لقبها الفني من زوجها المخرج والممثل محمد فوزي منيب، الذي رزقت منه بولدين هما فؤاد ماري منيب (نشطاء - تويتر)

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ومحمد، لتخلد اسمها في عالم الفن المصري سينمائيا ومسرحيا بجملة من الأعمال المميزة، وبلغ عدد أفلامها ما يقارب الـ200 فلم أشهرها؛ "لعبة الست" و"الحموات الفاتنات" و"حماتي ملاك" و"حماتي قنبلة ذرية" و"أم رتيبة" و"لصوص لكن ظرفاء".

وبعد وفاة نجيب الريحاني، تولّت منيب إدارة فرقته بالاشتراك مع بديع خيري وعادل خيري.

وكانت منيب قد قالت خلال حوار لها مع التلفزيون الكويتي، إنها أُصيبت بالخرس لدى مواجهتها الجمهور لأول مرة، ما دعاها للانسحاب من خشبة المسرح، إلا أنها ومن خلال مسيرتها الفنية الحافلة، استطاعت أن تسطّر اسمها كإحدى كبار الفنانات الكوميديات في التاريخين الفنيين؛ المصري والعربي.