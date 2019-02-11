القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم المصري محمد صلاح دخل دائرة اهتمامات فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان"، فإن يوفنتوس يفكر جديا في ضم محمد صلاح في حال رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن صفوف "السيدة العجوز".

ويعيش باولو ديبالا، فترة سيئة داخل صفوف اليوفي منذ بداية الموسم الجاري، وبالأخص منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ولم ينجح ديبالا في تسجيل سوى هدفين فقط في 20 مباراة لعبها بالدوري الإيطالي هذا الموسم، بينما أظهر علامات الغضب بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام بارما، بعدما ترك الدكة قبل نهاية اللقاء.

وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس قد يقدم عرضًا بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونوهت بأن النادي الإيطالي قد يلجأ لضم ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، في حال رحيل جوهرة التانغو.