بعد سلسلة انتصارات: الوحدة كفر قاسم يخسر خارجيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق الوحدة كفر قاسم مباراته الخارجية اليوم، الإثنين، أمام هبوعيل محنيه يهودا بنتيجة هدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق المضيف في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

ووصل الفريق القسماوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، غير أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

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وبهذه الخسارة تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند 45 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري وهو يبتعد بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه.

وتعتبر هذه الخسارة الثانية للفريق القسماوي بالدوري منذ بداية الموسم، مقابل فوزه في 14 مباراة وتعادله في ثلاث أخريات.

وينافس فريق الوحدة كفر قاسم على كأس الدولة وقد وصل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة، وقد خسر مباراة الذهاب أمام هبوعيل الخضيرة بالنتيجة 2-3.